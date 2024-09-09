Вассёр высказался о возможных переговорах «Феррари» с Ньюи в будущем

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о конструкторе Эдриане Ньюи, отметив, что не исключает переговоров с ним в будущем.

«Может быть, однажды мы найдём общий язык. Но, как я уже сказал, один человек не может изменить результат команды. Группа всегда сильнее одной личности», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week со ссылкой на L’Equipe.

В настоящий момент Эдриан является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. «Ред Булл» объявил об уходе специалиста 1 мая.

Ранее Вассёр предположил, что за разногласия возникли между Ньюи и «Феррари».

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