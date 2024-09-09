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Вольф: сожалею ли я о решениях, которые привели к уходу Хэмилтона? Нет

Вольф: сожалею ли я о решениях, которые привели к уходу Хэмилтона? Нет
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем уходе из команды семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. В следующем сезоне британский гонщик присоединится к «Феррари».

«Сожалею ли я о решениях, которые привели к уходу Хэмилтона? Нет. Мы вместе принимали решения и всегда были предельно откровенны с Льюисом. Самое замечательное в нём то, что он способен поставить себя на место других. Так что в этом отношении между нами нет никаких плохих чувств. Речь не идёт о предательстве», — приводит слова Вольфа издание BBC.

Ранее руководитель «Мерседеса» оценил заканчивающуюся эпоху Хэмилтона в составе немецкого гоночного коллектива.

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