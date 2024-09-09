28 сентября «Сириус Автодром» отметит свой десятилетний юбилей

20 сентября 2014 года, в преддверии первого Гран-при России Формулы-1, состоялось официальное открытие первой в Российской Федерации трассы «Королевских гонок». В свой десятилетний юбилей «Сириус Автодром» подготовил большую праздничную программу, которая пройдёт 28 сентября 2024 года.

В программе фестиваля запланированы скоростные заезды по легендарной трассе Формулы-1, лекторий, арт-пространство, выставка автомобилей, насыщенная музыкальная программа, фудкорт, а также игры и развлечения для всей семьи.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

За 10 лет «Сириус Автодром» принимал не только Формулу-1, но и многочисленные этапы Российской серии кольцевых гонок, гонок на выносливость Russian Endurance Challenge, RDS и SDC.

Ежегодно на территории автодрома проходят фестивали спорта и легкоатлетические забеги: марафоны, полумарафоны, детские забеги и велосипедные гонки. На идеальном асфальте, помимо непосредственно соревнований, спортсмены проводят и тренировки по велоспорту, роллер-спорту, спортивной ходьбе и лыжероллерам. Кроме того, сегодня для гостей автодрома доступны различные гоночные активности на трассе, экскурсии по автодрому и открыт к посещению автомузей Ника Панули.