Источник: Европейский союз принял решение исключить Никиту Мазепина из санкционных списков

Европейский союз собирается исключить бывшего российского пилота Формулы-1 Никиту Мазепина из санкционных списков. Об этом информирует Radio Liberty*.

По сведениям источника, решение было принято после требования Венгрии исключить ряд лиц из санкционного списка, который пролонгируется ЕС каждые шесть месяцев. Срок с момента последнего продления истекает 15 сентября.

Ранее отмечалось, что суд ЕС в Люксембурге признал недействительными решения, в соответствии с которыми Мазепин был включён в санкционные списки. Однако, по сведениям источника, россиянин всё же продолжал оставаться в списке, поскольку в ЕС решили, что решение суда касалось только более раннего периода действия санкций, и с тех пор официальный Брюссель обновил санкционные списки в соответствии с новыми критериями.

* — Минюст Российской Федерации внёс Radio Liberty в реестр иноагентов.

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