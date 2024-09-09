Редчайший гоночный Delahaye 1936 года выставлен на аукцион. За него хотят более € 1 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 2 ноября в Лондоне, выставлен гоночный автомобиль Delahaye 135 S Works 1936 года выпуска. Таких машин в Delahaye построили лишь две штуки, причём предложенный экземпляр дважды выходил на старт «24 часов Ле-Мана», а также участвовал в съёмках короткометражного фильма «Пари джентльменов 2» в 2015 году.

Delahaye 135 S Works 1936 года Фото: RM Sotheby's

Delahaye 135 была представлена в 1935 году и блистала в самых разных гонках. В 1937 году Delahaye 135 выиграл Ралли Монте-Карло, а годом спустя эти машины заняли два первых места в «24 часах Ле-Мана». Выставленный на продажу экземпляр под управлением Роба Уокера и Иэна Коннелла занял восьмое место в «24 часах Ле-Мана» 1939 года. Кроме того, на этой машине неоднократно выступал Принц Бира — на ней он в 1937 году выиграл «12 часов Донингтона».

Delahaye 135 S Works 1936 года Фото: RM Sotheby's

Этот автомобиль также использовался на съёмках короткометражного фильма «Пари джентльменов 2» режиссёра Джека Скотта. В ленте за рулём Delahaye 135 S Works ездит персонаж Джуда Лоу, а в других ролях выступили чемпионы Формулы-1 Мика Хаккинен и Дженсон Баттон.

Delahaye 135 S Works 1936 года Фото: RM Sotheby's

Ожидаемая стоимость лота — £ 1-1,5 млн (около € 1,2-1,8 млн по текущему курсу).