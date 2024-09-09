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Вольф — об уходе Хэмилтона: возможно, и «Мерседесу» важно идти в другом направлении

Вольф — об уходе Хэмилтона: возможно, и «Мерседесу» важно идти в другом направлении
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился мыслями о решении пилота команды Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». Британец будет выступать за немецкую команду до конца нынешнего сезона, после чего присоединится к «Скудерии».

«Возможно, ему нужно было в некотором смысле измениться и переосмыслить себя. Быть гонщиком «Феррари» очень престижно. Возможно, и для нас как команды тоже важно пойти в другом направлении», — приводит слова Вольфа BBC.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В его активе 164 очка. Лидирует в чемпионате нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». На его счету 303 балла.

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