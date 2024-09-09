«У других групп с нашими голосами — полмиллиона просмотров». Попов — о видеоплатформах

50-летний популярный российский комментатор Алексей Попов объяснил, как работает с разными видеоплатформами, и рассказал об отдаче в просмотрах на них.

«Теперь про финансовую отдачу. Она отныне есть, лишь если зрители лично переводят донаты или подписываются в доны в группе «ВК». Что до рекламной отдачи от самих платформ — она почти везде нулевая. Монетизация рекламы видео в «ВК» приносит 3-5 тысяч рублей в месяц. В RuTube вообще не смог включить монетизацию — там просят какие-то невероятные тонны документов, которые онлайн ни на «Госуслугах», ни в налоговой не предоставляют.

У каждой платформы есть что-то, что не идёт с компа или, наоборот, с телефона. Чтобы выложить и оформить, нужно держать под рукой оба устройства и постоянно импровизировать. Проще всего с «ВК». RuTube – со скрипом. Ну и YouTube теперь особо тяжёл. Без VPN у меня не грузятся туда ролики отныне совсем. С VPN — когда как. То быстро, минут за пять, то медленнее. Антирекордом были 45 минут… А потом обработка, оформление, превьюшки, теги, ссылки…

И это чаще всего — в разгар гоночного уикенда, когда после репортажа и записи видео хотелось бы читать релизы, слушать интервью, а не вот это всё. Тем не менее так много людей просили оставить именно эту платформу, что пока делаю. Но без энтузиазма. Тем более когда они в ожидании ссылки на YouTube минусуют пост со ссылкой на Rutube… Да, формально просмотров в YouTube много. Но поддержки нет.

Там в «ВК», среди видео, и два стрима Гран-при Италии — квалификации и гонки. Первый посмотрели 31,7 тысячи человек, второй — 50,4. А суммарная аудитория эфиров с нашим комментарием только больших и известных мне групп-сборщиков донатов — по полмиллиона просмотров. И каждый раз мне после такого пишут — почему вы сами без видео? И каждый раз я отвечаю про авторские права. И каждый раз меня высмеивают в ответ», — написал Попов в своём телеграм-канале.

Ранее Алексей Попов объявил о своём уходе из штата сотрудников телеканала «Матч ТВ».