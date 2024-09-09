«У всех хорошее настроение». Вольф — об отношениях в «Мерседесе» из-за ухода Хэмилтона

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что у всех, включая семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, в немецком коллективе хорошее настроение и превосходная мотивация к совместной работе.

«Нет, у нас внутри всё здорово. То, как мы работаем друг с другом, выглядит очень продуктивно. У всех хорошее настроение. Мы наслаждаемся Формулой-1 все вместе. Отношения между Льюисом и членами команды ничуть не пострадали, и даже наоборот, стали крепче», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Напомним, перед стартом сезона-2024 было объявлено, что Хэмилтон по окончании сезона перейдёт в итальянский коллектив «Феррари» и займёт место испанского гонщика Карлоса Сайнса, который по ходу сезона заключил контракт с командой «Уильямс».