«Мы продолжим работать в неопределённом будущем». Расселл — о словах Росберга

26-летний британский пилот Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл отреагировал на слова немецкого чемпиона в составе коллектива Нико Росберга о том, что руководитель команды Тото Вольф может столкнуть Расселла и новичка команды Андреа Кими Антонелли.

«Происходит много разговоров, которые довольно интересно читать, но со своей стороны я не зациклен ни на чём из этого. Просто сфокусирован на пилотировании. Я так долго нахожусь в «Мерседесе», начиная с академии, и мы всегда говорили, что продолжим работать вместе в неопределённом будущем», — приводит слова Расселла издание PlanetF1.

Во время Гран-при Италии в Монце пресс-служба «Мерседеса» объявила, что вторым пилотом команды в сезоне-2025 станет 18-летний Андреа Кими Антонелли.