В «Макларене» объяснили, как изменили подход к обновлениям, чтобы быть быстрее остальных

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла объяснил, как в коллективе подходят к обновлениям болида, стараясь не торопиться и не рисковать в погоне за скорейшим результатом.

«Мы не проводили существенных обновлений со времён Майами. Следующее важное обновление, не такое масштабное, как в Майами, было в Зандворте, и оно не затрагивало днище – это была просто деталь. Это были некоторые другие части машины.

Но есть причина, по которой не обновляем болид часто. Мы видим, что если бы нажали кнопку «Пуск», то могли бы возникнуть некоторые сомнения и неточности при полномасштабных испытаниях на реальной машине. Поэтому мы не торопимся и стараемся убедить себя в том, что разработка созрела, чтобы её можно было продолжать.

И, безусловно, мы можем использовать новую аэродинамическую трубу с новейшими технологиями, потому что мы имеем дело со сложной аэродинамикой, и это нам сильно облегчает задачу», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана — состоится с 13 по 15 сентября.

На данный момент «Макларен» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на счету 438 очков. У «Ред Булл» — 446.