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«Секундомер не врёт». Култхард призвал инженеров «Ред Булл» пробудить потенциал

«Секундомер не врёт». Култхард призвал инженеров «Ред Булл» пробудить потенциал
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53-летний шотландский автогонщик, участник чемпионатов Формулы-1 с 1994 по 2008 годы, а также вице-чемпион мира 2001 года, который четырежды занимал третью строчку в личном зачёте чемпионата, Дэвид Култхард призвал инженеров команды «Ред Булл» пробудить потенциал и вернуться к победам.

«Они, конечно, не так конкурентоспособны, как в начале сезона. Секундомер не врёт. Они отстают, потому что усовершенствования машины не сработали. Но мы всё ещё говорим о команде, которая выиграла семь гонок в этом сезоне, что в два раза больше побед остальных коллективов.

То, что произойдет дальше в чемпионате, находится в руках тех же инженеров, которые построили эту побеждавшую машину. Им просто нужно пробудить потенциал, который сейчас дремлет", — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.

На данный момент команда «Ред Булл» возглавляет Кубок Конструкторов, имея на своём счету 446 очков. У идущего на втором месте коллектива «Макларен» — 438.

У пилота австрийской команды Макса Ферстаппена, лидирующего в личном зачёте — 303 очка. У Ландо Норриса — 241.

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