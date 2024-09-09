«Пока готов физически и морально — буду продолжать». Марко — о контракте с «Ред Булл»

81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал свой контракт с австрийским коллективом и сказал, что планирует работать как минимум до 2026 года.

«Я не становлюсь моложе. Мой контракт рассчитан до 2026 года, но пока я физически и морально готов выполнять свою работу, то буду продолжать это делать. Мне это нравится, но, естественно, я буду всё больше и больше отступать и, надеюсь, найду хорошего преемника», — приводит слова Марко издание PlanetF1.

Марко — один из опытнейших людей в паддоке Формулы-1 на данный момент. Он был ключевой фигурой в создании команды «Ред Булл», работая вместе с Дитрихом Матешицем (бизнесмен, создатель и владелец 49% акций компании «Ред Булл») над появлением коллектива в Формуле-1.

Одна из важных ролей Хельмута – работа с юниорами австрийского коллектива. Австриец известен своей безжалостностью, когда дело касается того, кого продвигать по карьерной лестнице «Ред Булл», а кого нет.