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Sky объявили о подписании Ньюи до начала пресс-конференции «Астон Мартин»

Sky объявили о подписании Ньюи до начала пресс-конференции «Астон Мартин»
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Британский телеканал Sky объявил о подписании командой Формулы-1 «Астон Мартин», базирующейся в Англии, контракта с известным инженером Эдрианом Ньюи до начала пресс-конференции коллектива, которая должна состояться во вторник утром.

10 сентября в 10:45 по местному времени «Астон Мартин» проведёт пресс-конференцию, тема которой не называется. Но телеканал Sky выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что подписание контракта с британской командой является важной вехой развития коллектива.

«Ну вот и всё, молодцы Sky Sports… конечно, это провал для важного момента «Астон Мартин», — прокомментировало инцидент издание FormulaNerds.

Напомним, Эдриан Ньюи в этом году объявил об уходе из команды «Ред Булл», в создании которой в середине 2000-х принимал непосредственное участие.

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