Победитель двух гонок Формулы-2 завершил сезон досрочно из-за проблем с финансированием

19-летний британский пилот Формулы-2 из команды «АРТ Гран-при» Зак О'Салливан объявил о досрочном завершении сезона для себя из-за проблем с финансированием.

«Во-первых, хочу поблагодарить «АРТ Гран-при» и «Уильямс» за всю поддержку, которую они мне оказали. В этом году у нас было несколько невероятных моментов, несколько побед и яркая победа в Монако. К сожалению, в нашем спорте на результат влияет не только секундомер, но и другие факторы. Простая проблема сводится к финансированию: я не смогу завершить этот сезон Формулы-2.

Я расстроен тем, что не смогу продемонстрировать свои таланты до конца сезона, но хочу сказать спасибо всем моим спонсорам и всем сторонникам, которые были рядом со мной на этом пути. Ваша поддержка была неоценима, и я с нетерпением жду возможности снова поехать за вас в ближайшее время», — написал Зак в социальных сетях.

О'Салливан выиграл в сезоне-2024 основную гонку в Монако, а также спринт в Спа.