Боттас — о ситуации с контрактом: в этом виде спорта у людей очень короткая память

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас поделился мнением о ситуации, в которой находится в данный момент, а также высказался об экс-руководителе «Феррари» Маттиа Бинотто, который стал операционным и техническим директором в «Кик-Заубере». Действующее соглашение Боттаса с командой рассчитано до конца 2024 года.

«Маттиа сражался с нами, когда я был ещё в «Мерседесе». Он имел возможность следить за тем, на что я способен. Я мог отобрать у них несколько очков, так что он это понимает. Расстраивает ли меня то, что гонщику, добившемуся меньших успехов в спорте, отдаётся предпочтение? Думаю, так уж устроен спорт. В этом виде спорта у людей очень короткая память, но, как я уже сказал, к счастью, всё ещё есть люди, которые знают. На это я и полагаюсь», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.

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