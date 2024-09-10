«Астон Мартин» показал тизер в преддверии возможного анонса контракта с Ньюи

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» на своей странице в социальных сетях продемонстрировала тизер-видео. Сегодня, 10 сентября, гоночный коллектив проведёт пресс-конференцию, на которой, как ожидается, может быть объявлено о заключении контракта с авторитетным конструктором Эдрианом Ньюи.

«Астон Мартин» показал тизер в преддверии возможного перехода Эдриана Ньюи:

В настоящий момент Ньюи является сотрудником «Ред Булл», но покинет гоночный коллектив из Австрии по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что специалист по условиям соглашения с «Астон Мартин» будет получать £ 20 млн в год.