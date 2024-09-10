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Видеотрансляция пресс-конференции «Астон Мартин», посвящённой контракту с Ньюи

Видеотрансляция пресс-конференции «Астон Мартин», посвящённой контракту с Ньюи
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» проведёт видеоконференцию, на которой, как ожидается, объявит о подписании звёздного британского конструктора Эдриана Ньюи.

Трансляция* будет доступна на официальном YouTube-канале «Астон Мартин».

Права на видео принадлежат «Астон Мартин»

В настоящий момент Ньюи является сотрудником «Ред Булл», но покинет гоночный коллектив из Австрии по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что специалист по условиям соглашения с «Астон Мартин» будет получать £ 20 млн в год.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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* в условиях замедления работы сервисов YouTube видео может работать некорректно

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