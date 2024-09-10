Тост: Мик заслужил место в Формуле-1, посмотрим, какое решение примет «Ауди»

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказал мнение, что немецкий гонщик Мик Шумахер достоин места в команде Формулы-1. Ранее Мик уже выступал за «Хаас».

«Думаю, у Мика есть потенциал для успешного выступления в Формуле-1. Но, конечно, для этого ему сначала нужно получить такую возможность. Посмотрим, какое решение примут в «Ауди». Но я бы сказал, что Мик заслужил место в Формуле-1, а также – в «Ауди», — приводит слова Тоста Formel1.de со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, Шумахер является также резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес». В немецкую команду он перешёл после того, как покинул американский гоночный коллектив «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В «Хаасе» Мик был боевым пилотом. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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