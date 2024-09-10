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«Астон Мартин» объявил о контракте с Эдрианом Ньюи

«Астон Мартин» объявил о контракте с Эдрианом Ньюи
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о заключении контракта с именитым конструктором Эдрианом Ньюи.

В настоящий момент Ньюи является сотрудником «Ред Булл», но покинет гоночный коллектив из Австрии по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который уже в итоге был представлен в середине июля.

Ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что специалист по условиям соглашения с «Астон Мартин» будет получать £ 20 млн в год.

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