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Ньюи прокомментировал подписание контракта с «Астон Мартин»

Ньюи прокомментировал подписание контракта с «Астон Мартин»
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Звёздный британский конструктор Эдриан Ньюи прокомментировал подписание контракта с командой «Астон Мартин», о котором стало известно сегодня, 10 сентября.

«В восторге от присоединения к «Астон Мартин». Я был очень вдохновлён страстью и увлечённостью Лоуренса [Стролла] во всём, к чему он прикладывает руку. Лоуренс полон решимости создать команду-победителя. Он единственный мажоритарный владелец команды, принимающий активное участие в спорте.

Его отношение отражается в постройке нового кампуса и аэротрубы в Сильверстоуне, не только соответствующих требованиям, но и создающих прекрасную рабочую среду. Вместе с партнёрами в лице «Хонды» и «Арамко» есть вся инфраструктура, необходимая для того, чтобы сделать «Астон Мартин» победителем. Не могу дождаться осуществления этой цели», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».

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