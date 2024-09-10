«Астон Мартин» раскрыл, когда Эдриан Ньюи приступит к работе в команде

Известный британский конструктор Эдриан Ньюи, подписавший контракт с «Астон Мартин», приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Специалист будет руководить проектом создания машины 2026 года.
В настоящий момент Ньюи является сотрудником «Ред Булл», но покинет гоночный коллектив из Австрии по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.
«Астон Мартин» не стал раскрывать финансовую сторону соглашения, но отметим, что ранее сразу два издания Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что специалист по условиям контракта с британской командой будет получать £ 20 млн в год.
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