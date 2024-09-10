Владелец «Астон Мартин» Стролл высказался о переходе Эдриана Ньюи в команду

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл прокомментировал подписание контракта с именитым конструктором Эдрианом Ньюи.

«Это действительно большая новость. Эдриан лучший специалист мире в своей области, и я невероятно горжусь тем, что он присоединяется к «Астон Мартин». Это самая громкая история с тех пор, как наше имя вернулось в спорт. Это очередная демонстрация нашего стремления создать команду Формулы-1, которая будет способна бороться за чемпионство. Как только появился вариант с Эдрианом, мы поняли, что должны постараться его заполучить», — приводит слова Стролла пресс-служба британской команды.

Ранее контракт с «Астон Мартин» прокомментировал сам Эдриан.

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