Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Владелец «Астон Мартин» Стролл высказался о переходе Эдриана Ньюи в команду

Владелец «Астон Мартин» Стролл высказался о переходе Эдриана Ньюи в команду
Комментарии

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл прокомментировал подписание контракта с именитым конструктором Эдрианом Ньюи.

«Это действительно большая новость. Эдриан лучший специалист мире в своей области, и я невероятно горжусь тем, что он присоединяется к «Астон Мартин». Это самая громкая история с тех пор, как наше имя вернулось в спорт. Это очередная демонстрация нашего стремления создать команду Формулы-1, которая будет способна бороться за чемпионство. Как только появился вариант с Эдрианом, мы поняли, что должны постараться его заполучить», — приводит слова Стролла пресс-служба британской команды.

Ранее контракт с «Астон Мартин» прокомментировал сам Эдриан.

Материалы по теме
Ньюи прокомментировал подписание контракта с «Астон Мартин»

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android