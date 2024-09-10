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Эдриан Ньюи стал акционером «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи стал акционером «Астон Мартин»
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Авторитетный конструктор Эдриан Ньюи, заключивший контракт с британской командой Формулы-1 «Астон Мартин», стал также акционером гоночного коллектива. Об этом информирует пресс-служба «Астон Мартин».

В команде отметили, что переход Эдриана демонстрирует её амбиции в «Королевских гонках» и динамику.

Напомним, в настоящий момент Ньюи является сотрудником «Ред Булл», но покинет гоночный коллектив из Австрии по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, что именитый специалист будет руководить проектом создания машины команды 2026 года. Кроме того, «Астон Мартин» раскрыл, когда Эдриан приступит к работе в команде.

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