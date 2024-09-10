Ньюи и Алонсо высказались о долгожданной возможности поработать друг с другом

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо отреагировал на приход в команду звёздного британского конструктора Эдриана Ньюи.

«Как уже сказано, мы многие годы соревновались друг с другом, и благодаря Эдриану, его таланту и его машинам мы все, даже его соперники, стали лучше, чтобы сражаться с ним. Это потрясающий день. Благодаря Лоуренсу это здание приобрело форму. С нами Эдриан, „Хонда“ и „Арамко“, потрясающая команда. Я благодарен за возможность поработать с Эдрианом. Это уникальный шанс — работать с этими людьми, у них так многому можно научиться, в том числе и в личном плане», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

«Мы столько лет с Фернандо сражались друг с другом, были очень близки к тому, чтобы пригласить его в „Ред Булл“ в 2008 году, но этого не произошло, и мы продолжили сражаться. Он — легенда, и я буду очень рад с ним поработать», — сказал Ньюи.