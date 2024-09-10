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Лоуренс Стролл рассказал, что могло убедить Эдриана Ньюи выбрать «Астон Мартин»

Лоуренс Стролл рассказал, что могло убедить Эдриана Ньюи выбрать «Астон Мартин»
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Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл дал комментарий по поводу заключения контракта с авторитетным конструктором Эдрианом Ньюи. Сейчас Эдриан работает в «Ред Булл», а к выполнению обязанностей в «Астон Мартин» присоединится в марте следующего года. По словам Стролла, Ньюи был впечатлён, когда побывал на базе гоночного коллектива. Кроме того, Эдриан, по словам Лоуренса, верит в проект команды.

«Такая возможность выпадает раз в жизни. Эдриан — один из самых конкурентоспособных людей, которых я когда-либо встречал. Когда он увидел, что мы построили в Сильверстоуне – наш невероятный кампус с технологией AMR, талантливую группу специалистов, которую мы собрали, и новейшую аэродинамическую трубу, – он быстро понял, чего мы пытаемся достичь. Мы серьёзно относимся к делу, и у него такой же подход. Эдриан разделяет наше стремление и амбиции, он верит в этот проект и поможет нам написать следующую главу в истории «Астон Мартин» в Формуле-1», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

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