Эдриан Ньюи ответил, как сильно влиял на машины «Ред Булл» в последние годы

Звёздный британский конструктор Эдриан Ньюи, готовящийся покинуть «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, рассказал о своей работе в команде в последние годы.

«В 2014 году у „Ред Булл“ не было конкурентоспособного двигателя, не было никакого света в конце тоннеля. Мне нужно было чем-то заняться, и так появился Valkyrie (гиперкар «Астон Мартин». — Прим. «Чемпионата»).

Когда у нас появились моторы „Хонды“, всё стало иначе, это была зрелая команда, и мы создали машину 2022 года. Затем я вновь немного отступил, потому что машины 2023-го и текущего сезона — эволюция той первой машины», — сказал Ньюи на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 10 сентября, стало известно, что Ньюи подписал контракт с «Астон Мартин».