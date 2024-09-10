Лоуренс Стролл рассказал, в каком режиме Эдриан Ньюи будет работать в «Астон Мартин»

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл поделился подробностями относительно режима, в котором в команде будет работать конструктор Эдриан Ньюи.

«У нас собрана сильная команда, с некоторыми из членов которой Эдриан уже работал. Он будет находиться здесь на ежедневной основе и руководить командой», — сказал Стролл на пресс-конференции.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи сегодня, 10 сентября. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что специалист по условиям контракта с британской командой будет получать £ 20 млн в год.