Алонсо — о переходе Ньюи в «Астон Мартин»: это команда будущего

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о переходе в команду конструктора Эдриана Ньюи.

«Я бы сказал, что это команда будущего. Поработать вместе с Эдрианом для меня является невероятной возможностью. Здорово, что я буду продолжить носить этот зелёный цвет, которым очень горжусь», — сказал Алонсо во время выступления на пресс-конференции.

Напомним, «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Эдрианом сегодня, 10 сентября. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения со специалистом, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что конструктор по условиям контракта с британским гоночным коллективом будет получать £ 20 млн в год.