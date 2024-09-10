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Алонсо — о переходе Ньюи в «Астон Мартин»: это команда будущего

Алонсо — о переходе Ньюи в «Астон Мартин»: это команда будущего
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о переходе в команду конструктора Эдриана Ньюи.

«Я бы сказал, что это команда будущего. Поработать вместе с Эдрианом для меня является невероятной возможностью. Здорово, что я буду продолжить носить этот зелёный цвет, которым очень горжусь», — сказал Алонсо во время выступления на пресс-конференции.

Напомним, «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Эдрианом сегодня, 10 сентября. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения со специалистом, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что конструктор по условиям контракта с британским гоночным коллективом будет получать £ 20 млн в год.

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