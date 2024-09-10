Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» готов отдать Бортолето в аренду «Кик-Зауберу» — Grande Premio

«Макларен» готов отдать Бортолето в аренду «Кик-Зауберу» — Grande Premio
Аудио-версия:
Комментарии

Британская команда «Макларен» готова позволить своему резервисту бразильцу Габриэлу Бортолето провести переговоры с «Кик-Заубером», сообщает издание Grande Premio.

По информации ресурса, Бортолето может заключить контракт на два года, однако при этом у «Макларена» сохранятся права на бразильца. «Макларен» заинтересован в его становлении в качестве возможной замены британцу Ландо Норрису и австралийцу Оскару Пиастри.

Габриэлу Бортолето 19 лет. Бразилец присоединился к программе развития «Макларена» в прошлом году, после победы в чемпионате Формулы-3. Нынешний сезон Бортолето проводит в Формуле-2 и выступает за команду «Инвикта Рэйсинг». В настоящий момент после 11 этапов пилот занимает второе место в личном зачёте.

Ранее Бортолето провёл первые тесты за «Макларен» в Ф-1.

Материалы по теме
Габриэл Бортолето провёл первые тесты за «Макларен» в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android