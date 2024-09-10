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Bentley представила свой самый мощный седан

Bentley представила свой самый мощный седан
Bentley Flying Spur четвёртого поколения
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Компания Bentley представила Flying Spur четвёртого поколения. Седан получил гибридный двигатель Ultra Performance Hybrid и стал самым мощным 4-дверным автомобилем в истории Bentley.

Bentley Flying Spur четвёртого поколения

Bentley Flying Spur четвёртого поколения

Фото: Bentley

Ultra Performance Hybrid это 4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 600 лошадиных сил со 190-сильным электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 575 кВт (782 л. с.). Первой Bentley, получившей такой двигатель, стала Continental GT Speed четвёртого поколения.

Bentley Flying Spur четвёртого поколения

Bentley Flying Spur четвёртого поколения

Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur развивает 100 км/ч за 3,3 секунды — на полсекунды быстрее предыдущей версии седана. Для сравнения, новый Bentley Continental GT Speed достигает 100 км/ч за 3,2 секунды.

Bentley Flying Spur четвёртого поколения

Bentley Flying Spur четвёртого поколения

Фото: Bentley

Отметим, что ранее флагманским двигателем Bentley был 6-литровый W12. С ним британская марка попрощалась в конце июля, выпустив линейку прощальных автомобилей.

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