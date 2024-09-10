Bentley представила свой самый мощный седан

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Компания Bentley представила Flying Spur четвёртого поколения. Седан получил гибридный двигатель Ultra Performance Hybrid и стал самым мощным 4-дверным автомобилем в истории Bentley.

Bentley Flying Spur четвёртого поколения Фото: Bentley

Ultra Performance Hybrid это 4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 600 лошадиных сил со 190-сильным электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 575 кВт (782 л. с.). Первой Bentley, получившей такой двигатель, стала Continental GT Speed четвёртого поколения.

Bentley Flying Spur четвёртого поколения Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur развивает 100 км/ч за 3,3 секунды — на полсекунды быстрее предыдущей версии седана. Для сравнения, новый Bentley Continental GT Speed достигает 100 км/ч за 3,2 секунды.

Bentley Flying Spur четвёртого поколения Фото: Bentley

Отметим, что ранее флагманским двигателем Bentley был 6-литровый W12. С ним британская марка попрощалась в конце июля, выпустив линейку прощальных автомобилей.