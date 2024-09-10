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BMW отзывает 1,5 млн автомобилей из-за проблем с тормозами

BMW отзывает 1,5 млн автомобилей из-за проблем с тормозами
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Компания BMW объявила об отзыве полутора миллионов автомобилей из-за проблем с интегрированным тормозным модулем. Это уже второй крупный отзыв машин баварского концерна — ранее из-за некачественных подушек безопасности были отозваны 1,4 млн машин в Китае.

По данным аналитиков, отзыв и ремонт автомобилей потребуют от BMW расходов в сотни миллионов долларов. На этом фоне менеджмент компании пересмотрел прогноз на 2024 год — если раньше концерн рассчитывал норму прибыли в 8-10%, то теперь оценка снизилась до 6-8%.

Напомним, в июне компания Tesla была вынуждена отозвать свыше 11 тыс. электропикапов Cybertruck из-за проблем с дворниками, а в мае стало известно, что у суперкроссоверов Lamborghini Urus на ходу может оторваться капот. Тогда Lamborghini пришлось отозвать более 2 тыс. Urus.

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