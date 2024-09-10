Лэнс Стролл — о переходе Ньюи в «Астон Мартин»: самый счастливый день в истории команды

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл отреагировал на приход в команду известного британского конструктора Эдриана Ньюи.

«Это знаменательный день. Уже многое сказано. Но, как мне кажется, это действительно самый счастливый день в истории нашей команды. Эдриан выиграл больше чемпионатов, чем кто-либо другой в паддоке. И теперь он одет в зелёную форму. Это чрезвычайно волнующий день. 2026 год не за горами. [Нас ждут] совершенно новые правила, множество возможностей и мы создаём правда невероятную команду, в которой уже работает много талантливых людей. Теперь к нам присоединяется Эдриан. Это действительно здорово», — приводит слова Стролла портал GPblog.

Напомним, «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Эдрианом сегодня, 10 сентября. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения со специалистом, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что конструктор по условиям контракта с британским гоночным коллективом будет получать £ 20 млн в год.