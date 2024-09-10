«Алонсо — чемпион мира в 2025 году». Култхард — о влиянии перехода Ньюи в «Астон Мартин»

53-летний шотландский автогонщик, участник чемпионатов Формулы-1 с 1994 по 2008 год, а также вице-чемпион мира 2001 года, который четырежды занимал третью строчку в личном зачёте чемпионата, Дэвид Култхард считает, что приход известного британского конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» поможет пилоту команды Фернандо Алонсо стать чемпионом Формулы-1.

«Фернандо Алонсо — чемпион мира в 2025 году», — написал Дэвид на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Эдрианом сегодня, 10 сентября. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения со специалистом, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что конструктор по условиям контракта с британским гоночным коллективом будет получать £ 20 млн в год.