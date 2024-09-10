Yamaha находится на продвинутой стадии разработки двигателя V4

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Компания Yamaha находится на продвинутой стадии разработки нового двигателя V4 для мотоцикла MotoGP. Об этом сообщает Motosport.

Yamaha публично не признавала, что работает над изменением концепции своего двигателя, который теперь представляет собой рядный четырехцилиндровый агрегат.

Единственными упоминаниями по этому поводу были весьма расплывчатые ответы гонщиков команды Фабио Куартараро и Алекса Ринса на вопросы журналистов по поводу модернизации мотоцикла.

«Yamaha должна учитывать все концепции двигателей в будущих разработках двигателя», — заявил недавно французский гонщик, не раскрывая никаких подробностей.

Однако, как на прошлых выходных сообщил источник в компании в своем интервью, проект не только идет по плану, но и движется вперед быстрыми темпами.

Стоит отметить, что два года назад компания Yamaha наняла в качестве консультанта Луку Марморини, опытного гоночного инженера, ранее работавшего в Формуле-1 с командами.