Тед Кравиц назвал проблему, с которой может столкнуться Эдриан Ньюи в «Астон Мартин»

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц выразил мнение, что изменения в техническом регламенте Формулы-1, которые будут касаться силовых установок, станут серьёзной проблемой для известного британского конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

«Единственная проблема [с которой он может столкнуться] заключается в том, что в 2026 году в первый болид [для «Астон Мартин»] Ньюи надо будет вносить изменения из-за новых правил, которые будут касаться силовых установок. Это полностью изменит силовые установки. Поэтому болиды придётся адаптировать к новым требованиям», — приводит слова Ньюи портал F1oversteer.

Напомним, «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Эдрианом сегодня, 10 сентября. Команда не стала раскрывать финансовые условия соглашения со специалистом, но ранее сразу два издания, Daily Mail и Racingnews365, утверждали, что конструктор по условиям контракта с британским гоночным коллективом будет получать £ 20 млн в год.