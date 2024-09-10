Honda прекращает 30-летнее сотрудничество с крупным спонсором

Одно из самых успешных и знаковых партнерств в автоспорте будет завершено по окончанию 2024 года. Крупная компания Repsol являлась титульным спонсором Honda на протяжении 30 лет, но теперь они приняли решение прекратить сотрудничество по окончании текущего сезона MotoGP.

Испанский нефтяной гигант является спонсором Honda с 1995 года, и это партнерство породило одну из самых известных раскрасок в истории мотогонок.

В этом году компания Repsol уже сократила объемы поддержки заводской команды Honda, что побудило японского производителя отказаться от полностью оранжевой цветовой схемы в пользу гибридной раскраски, включающей собственные корпоративные цвета.

«Repsol решила не продлевать текущий спонсорский контракт с Honda Racing Corporation (HRC) в чемпионате мира MotoGP, который заканчивается 31 декабря этого года», — цитирует официальное заявление компании Repsol портал motorsport.com.