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Ньюи считает, что британские СМИ демонизируют Ферстаппена и предвзято освещают Ф-1

Ньюи считает, что британские СМИ демонизируют Ферстаппена и предвзято освещают Ф-1
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Известный британский конструктор Эдриан Ньюи считает, что британские СМИ предвзято освещают Формулу-1 и намеренно выставляют Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля в дурном свете, таким образом демонизируя их.

«Как мне кажется, люди не в полной мере ценят и понимают Макса [Ферстаппена] и Себастьяна [Феттеля]. Во-первых, они оба временами страдали от своего рода демонизации, что, на мой взгляд, несправедливо. Возможно, это также отчасти заслуга британских СМИ. Если говорить откровенно, то Sky имеет огромное влияние во всём мире. Их аудиторией является вся планета. Однако то, как они довольно предвзято освещают события, осмелюсь сказать, может оказывать влияние», — приводит слова Эдриана Ньюи портал RaceFans.

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