Шарль Леклер: если оставлю чёрный комбинезон, то меня не поймут фанаты «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос, хочет ли он продолжить выступать в чёрном комбинезоне до конца текущего сезона, учитывая, что в нём он выиграл гран-при Италии.

«Я не суеверен и никогда не буду таким. Всегда просто думал, что это повлияет на меня как-то психологически. Плюс, конечно, я не выбираю же цвет костюма. Если бы начал просить чёрный костюм на оставшуюся часть сезона, не думаю, что болельщики были бы очень рады этому. Мы победили в Монако, и мы были в красном. Мы победили здесь, и мы были в чёрном. Не думаю, что мы собираемся использовать что-либо, кроме красного, на оставшуюся часть сезона, и мы надеемся, что это будет успешный красный цвет, как в Монако», — цитирует слова Леклера scuderiafans.