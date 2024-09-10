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Выиграет ли «Астон Мартин» хоть один титул, пока Ньюи будет сотрудником команды?

Выиграет ли «Астон Мартин» хоть один титул, пока Ньюи будет сотрудником команды?
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Сегодня, 10 сентября, «Астон Мартин» официально объявил о заключении контракта с известным британским конструктором Эдрианом Ньюи. В связи с этим многие люди выразили надежду на то, что с его приходом «Астон Мартин» будет способен стать доминирующей силой в Формуле-1 и выигрывать титулы.

«Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: выиграет ли «Астон Мартин» хоть один титул, пока Ньюи будет сотрудником команды?

В настоящий момент Ньюи является сотрудником «Ред Булл», но покинет гоночный коллектив из Австрии по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который уже в итоге был представлен в середине июля.

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