Ньюи: не скрывал интереса поработать с Алонсо и Хэмилтоном, но невозможно выбрать обоих

Известный британский конструктор Эдриан Ньюи рассказал, что ему пришлось делать тяжёлый выбор между работой в «Астон Мартин» с Фернандо Алонсо и «Феррари» с Льюисом Хэмилтоном. Британец будет выступать за немецкую команду до конца нынешнего сезона, после чего присоединится к «Скудерии».

«Я не скрывал интереса поработать с двумя гонщиками, с которыми ранее не сотрудничал, — с Фернандо и Льюисом. У меня всегда было огромное уважение к обоим парням. Однако невозможно выбрать двух одновременно, поэтому мне пришлось выбрать одного. Но пакет, не говоря о финансовой составляющей, который предложил мне Лоуренс Стролл, его страсть, энтузиазм, целеустремленность, шанс быть партнёрами — стал важным аргументом», — приводит слова Ньюи официальный сайт Формулы-1.