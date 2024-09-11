Кайл Ларсон подтвердил своё возвращение в гонку Indy 500 с Arrow McLaren

Чемпион серии кубков NASCAR 2021 года 32-летний уроженец Калифорнии Кайл Ларсон получит ещё один шанс завоевать титул на гонке «Индианаполис 500». Об этом сообщает motorsport.

«Мне очень понравилось выступить в мае в Индианаполисе, и я был рад провести гонку за Arrow McLaren, но я был и очень разочарован, что не смог принять участие в гонке Coca-Cola 600 с командой HendrickCars.com под номером 5.

Ценю вторую возможность, потому что у нас есть незаконченные дела. И действительно хочу пробежать все 1100 миль — думаю, у нас есть возможность побороться за победу в обоих соревнованиях», — сказал Ларсон.

Напомним, предыдущая попытка Ларсона была в мае этого года, когда он на 500- и 600-мильном этапе NASCAR Cup Series был вынужден остановиться вместе с другими участниками турнира из-за сильного дождя.