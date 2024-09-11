Читатели «Чемпионата» выступили за то, чтобы «Макларен» сделали Норриса первым номером

«Чемпионат» проводил опрос среди своих читателей, предлагая ответить на вопрос: должен ли «Макларен» применить командную тактику, сделав Норриса первым номером? В голосовании приняли участие 1636 человек. 67% из них выступили за то, чтобы руководство «Макларена» применило командную тактику и сделало Ландо Норриса первым номером. 33% проголосовавших не поддержали данное решение.

Команда Формулы-1 «Макларен» высказывала нежелание отдавать приоритет одному из своих пилотов, из-за чего, по мнению многих, британский коллектив лишает себя шансов на титул. Однако после Гран-при Италии руководитель Андреа Стелла признал, что пора предоставить наилучшие возможности гонщику, у которого больше шансов на победу.

Напомним, в начале гонки пилот британской команды Оскар Пиастри обогнал своего напарника Ландо Норриса. Впоследствии Норрис заявлял, что обгон застал его врасплох и мог привести к столкновению. Пиастри же говорил, что не считает свои действия опасными. В итоге Оскар Пиастри финишировал вторым, а Ландо Норрис – третьим.