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Брандл высказался о возможном переходе Ферстаппена в «Астон Мартин» вслед за Ньюи

Брандл высказался о возможном переходе Ферстаппена в «Астон Мартин» вслед за Ньюи
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на телевидении Мартин Брандл поделился мнением о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Астон Мартин». Ранее контракт с «Астон Мартин» заключил другой специалист австрийской команды, конструктор Эдриан Ньюи.

«Сможет ли «Астон Мартин» получить Ферстаппена в будущем? Безусловно! В том-то и дело, что с таким человеком, как Ньюи, появляется возможность привлекать звёздных игроков, звёздных гонщиков, которые будут хотеть быть частью этого проекта. Лоуренс Стролл стал миллиардером не потому, что он небрежно или легкомысленно обращается с деньгами. Он знает, на что тратит. Приглашение Ньюи поможет привлечь в команду и другие таланты, а также – спонсоров и инвесторов. В конечном итоге это может оказаться выгодной сделкой. Но у них должна быть хорошая машина», — сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

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