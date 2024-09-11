Берман высказался о предстоящем участии в Гран-при Азербайджана вместо Магнуссена

19-летний британский пилот Оливер Берман поделился мыслями о предстоящем участии в Гран-при Азербайджана. Оливер выступит вместо датского гонщика Кевина Магнуссена, который был дисквалифицирован на один этап за перебор штрафных баллов.

«Я очень рад снова сесть за руль машины Формулы-1 и принять участие в соревнованиях в свой первый полноценный уикенд. Ранее я уже принимал участие в свободных практиках, но возможность провести полный уикенд является действительно захватывающей перспективой. Я занимался на симуляторе, и могу сказать, что это определённо сложная трасса. Стены расположены очень близко, а в некоторых местах она узкая. Скорость нужно будет набирать как можно более размеренно», — приводит слова Бермана GPblog.

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