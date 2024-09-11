Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман высказался о предстоящем участии в Гран-при Азербайджана вместо Магнуссена

Берман высказался о предстоящем участии в Гран-при Азербайджана вместо Магнуссена
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний британский пилот Оливер Берман поделился мыслями о предстоящем участии в Гран-при Азербайджана. Оливер выступит вместо датского гонщика Кевина Магнуссена, который был дисквалифицирован на один этап за перебор штрафных баллов.

«Я очень рад снова сесть за руль машины Формулы-1 и принять участие в соревнованиях в свой первый полноценный уикенд. Ранее я уже принимал участие в свободных практиках, но возможность провести полный уикенд является действительно захватывающей перспективой. Я занимался на симуляторе, и могу сказать, что это определённо сложная трасса. Стены расположены очень близко, а в некоторых местах она узкая. Скорость нужно будет набирать как можно более размеренно», — приводит слова Бермана GPblog.

Материалы по теме
«Сесть за руль «Феррари» — это одно, а «Хааса» — совсем другое». Штайнер – о Бермане

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android