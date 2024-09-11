Autosprint: «Астон Мартин» нацелился на Макса Ферстаппена

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» может постараться подписать контракт с нидерландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Об этом информирует Autosprint. По сведениям источника, гоночный коллектив из Великобритании желает пригласить Макса в команду.

Издание отмечает, что на выбор Макса могут повлиять нестабильная обстановка в «Ред Булл», а также сотрудничество «Астон Мартин» с «Хондой» и приглашение в команду конструктора Эдриана Ньюи.

В настоящий момент Макс лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 303 очка.

Ранее мнением о возможном переходе Ферстаппена в «Астон Мартин» поделился бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на телевидении Мартин Брандл.

Материалы по теме Брандл высказался о возможном переходе Ферстаппена в «Астон Мартин» вслед за Ньюи

Главные спортивные новости дня: