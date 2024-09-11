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Макс Ферстаппен оценил трассу Гран-при Азербайджана перед этапом в Баку

Макс Ферстаппен оценил трассу Гран-при Азербайджана перед этапом в Баку
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем участии в Гран-при Азербайджана. Этап в Баку состоится с 13 по 15 сентября.

«В Монце была тяжёлая гонка. И наш приоритет – вернуть ту форму, которая у нас и должна быть. На этой неделе вместе с командой я побывал на базе, где поработал на симуляторе перед двойным гоночным уикендом. Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть более конкурентоспособными. Команда усердно работает над решением проблем с машиной, с которыми мы столкнулись в последних нескольких гонках. Приезжать в Баку всегда приятно. Это интересная трасса с длинными прямыми. Посмотрим, что нам принесёт уикенд», – приводит слова Ферстаппена GPblog.

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