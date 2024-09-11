Расселл: без сомнений, Антонелли будет держать меня в напряжении в 2025 году

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о резервисте команды итальянце Андреа Кими Антонелли, который, начиная со следующего сезона, станет его напарником.

«Ошибки будут, как и у всех нас. Думаю, каждый гонщик на решётке совершал очень заметные ошибки в первых сезонах. И это будет ещё заметнее, если гонщик соревнуется в первых рядах.

Кими исключительно быстр, и я не сомневаюсь, что в следующем году он будет держать меня в напряжении. Не могу дождаться следующего года, интересно, что мы сможем сделать», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее Тото Вольф объяснил на примере Расселла, почему берёт Антонелли сразу в «Мерседес».