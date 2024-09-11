В DS представили ретрофутуристичный концепт в честь спорткара 1970-х

Компания DS Automobiles представила концепт-кар SM Tribute, созданный в честь автомобиля Citroën SM, выпускавшегося в первой половине 1970-х. DS SM Tribute выполнен в ретрофутуристичном стиле и является своего рода попыткой представить, как сейчас выглядел бы Citroën SM.

Citroën SM и DS SM Tribute Фото: Stellantis

Проект начался в 2020 году, когда дизайнеры DS Automobiles опубликовали несколько набросков автомобиля будущего. Позднее из них был выбран финальный концепт, который реализовали дизайнеры DS Design Studio Paris.

DS SM Tribute Фото: Stellantis

Получившийся автомобиль представляет собой современную версию Citroën SM с полуприкрытыми, как у оригинала, задними колёсами. В Stellantis, однако, не сообщают, какой двигатель задумывался у DS SM Tribute и какими характеристиками обладает машина.

DS SM Tribute Фото: Stellantis

Citroën SM был представлен в 1970 году в Женеве как спортивная версия седана Citroën DS. Автомобиль комплектовался 2,7- или 3-литровым двигателем V6 мощностью 130 кВт (176 л. с.) и разгонялся до 60 миль в час (97 км/ч) за 8,5 секунды. Максимальная скорость машины составляла 220 км/ч.

Citroën SM Фото: Stellantis

Автомобиль поначалу был очень популярен, он занял третье место в конкурсе Европейский автомобиль года в 1971-м, а в 1972-м получил титул «Автомобиль года» от издания Motor Trend. История автомобиля завершилась в 1975 году, когда на фоне нефтяного кризиса и роста цен на топливо спрос на Citroën SM упал.