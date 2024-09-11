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В DS представили ретрофутуристичный концепт в честь спорткара 1970-х

В DS представили ретрофутуристичный концепт в честь спорткара 1970-х
DS SM Tribute
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Компания DS Automobiles представила концепт-кар SM Tribute, созданный в честь автомобиля Citroën SM, выпускавшегося в первой половине 1970-х. DS SM Tribute выполнен в ретрофутуристичном стиле и является своего рода попыткой представить, как сейчас выглядел бы Citroën SM.

Citroën SM и DS SM Tribute

Citroën SM и DS SM Tribute

Фото: Stellantis

Проект начался в 2020 году, когда дизайнеры DS Automobiles опубликовали несколько набросков автомобиля будущего. Позднее из них был выбран финальный концепт, который реализовали дизайнеры DS Design Studio Paris.

DS SM Tribute

DS SM Tribute

Фото: Stellantis

Получившийся автомобиль представляет собой современную версию Citroën SM с полуприкрытыми, как у оригинала, задними колёсами. В Stellantis, однако, не сообщают, какой двигатель задумывался у DS SM Tribute и какими характеристиками обладает машина.

DS SM Tribute

DS SM Tribute

Фото: Stellantis

Citroën SM был представлен в 1970 году в Женеве как спортивная версия седана Citroën DS. Автомобиль комплектовался 2,7- или 3-литровым двигателем V6 мощностью 130 кВт (176 л. с.) и разгонялся до 60 миль в час (97 км/ч) за 8,5 секунды. Максимальная скорость машины составляла 220 км/ч.

Citroën SM

Citroën SM

Фото: Stellantis

Автомобиль поначалу был очень популярен, он занял третье место в конкурсе Европейский автомобиль года в 1971-м, а в 1972-м получил титул «Автомобиль года» от издания Motor Trend. История автомобиля завершилась в 1975 году, когда на фоне нефтяного кризиса и роста цен на топливо спрос на Citroën SM упал.

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