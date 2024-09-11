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Бортолето стал главным претендентом на контракт с «Кик-Заубером» в 2025 году — Motorsport

Бортолето стал главным претендентом на контракт с «Кик-Заубером» в 2025 году — Motorsport
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Резервист «Макларена» бразилец Габриэл Бортолето стал основным кандидатом на подписание контракта с «Кик-Заубером» в 2025 году, сообщает издание Motorsport.

До недавнего времени считалось, что компанию немцу Нико Хюлькенбергу составит ещё один ветеран финн Валттери Боттас, однако руководство «Заубера» стало серьёзнее относиться к кандидатуре Бортолето из-за его успешного выступления в Формуле-2.

Габриэлу Бортолето 19 лет. Бразилец присоединился к программе развития «Макларена» в прошлом году после победы в чемпионате Формулы-3. Нынешний сезон Бортолето проводит в Формуле-2 и выступает за команду «Инвикта Рэйсинг». В настоящий момент после 11 этапов пилот занимает второе место в личном зачёте.

Ранее прошёл слух, что «Макларен» готов отдать Бортолето в аренду на два года.

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