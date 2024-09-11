«Более чем уверен». Ральф Шумахер оценил перспективы «Астон Мартин» с приходом Ньюи

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер поделился мнением о переходе конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

«Хотя официально он, возможно, и не приступит к выполнению обязанностей до следующего года, «Астон Мартин» в следующем году совершит чудесный скачок. А быть может, даже к концу этого года. Я в этом более чем уверен. Эдриан известен тем, что гарантирует достижение успеха. Сейчас его цель будет заключаться в этом. И в «Астон Мартин» у него есть всё необходимое для этого», — приводит слова Шумахера GrandPrix со ссылкой на Sky Sport Germany.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи вчера, 10 сентября. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года. Сейчас Эдриан является сотрудником «Ред Булл».

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